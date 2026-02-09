متزلج السنوبورد كيم سانغ كيوم يفوز بأول ميدالية لكوريا في دورة ميلانو كورتينا

Photo : YONHAP News

تمكّن لاعب السنوبورد، أي التزلج باللوح على الثلوج، "كيم سانغ كيوم" من الفوز بأول ميدالية لكوريا الجنوبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا" لعام 2026.وجاء "كيم" بعد منافسه من النمسا "بنيامين كارل" بفارق 0.19 ثانية في نهائي سباق التزلج المتوازي للرجال الذي أقيم أمس الأحد في منتزه "سنو بارك" في منطقة "ليفينيو" الإيطالية، ليحرز الميدالية الفضية.وبهذا أصبح كيم أول لاعب كوري يحصل على ميدالية في هذه الدورة، كما يعد الفائز بالميدالية رقم 400 في تاريخ مشاركات كوريا الجنوبية في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية مجتمعة.وكان كيم قد احتل المركز الثامن في التصفيات بزمن قدره دقيقة و27 ثانية و18 جزءا من الثانية، وتأهل إلى الأدوار النهائية، ثم فاز في دور الـ16 بعد أن فشل لاعب سلوفينيا "كوشير زان" في إنهاء السباق، ليصعد إلى الدور ربع النهائي، حيث واجه اللاعب الإيطالي المخضرم "فيشنار" الذي تصدر التصفيات، لكنه لم يتمكن من إنهاء السباق أيضا، ليتأهل اللاعب الكوري كيم إلى الدور نصف النهائي.وخلال منافسات الدور نصف النهائي، ورغم تأخره في البداية، فقد تمكن كيم من زيادة سرعته تدريجيا وتجاوز منافسه البلغاري "تيربيل زامبيروف" بفارق 0.23 ثانية ليبلغ الدور النهائي.وفي الدور النهائي، تفوق اللاعب الكوري كيم على منافسه النمساوي "بنيامين كارل" في المرحلتين الأولى والثانية، لكنه خسر في اللحظات الأخيرة أمام دفعة كارل القوية، ليكتفي بالميدالية الفضية.ويُعد اللاعب كيم، البالغ من العمر 37 عاما، أكبر أعضاء فريق التزلج الكوري الجنوبي، وقد شارك في أربع دورات أولمبية منذ دورة سوتشي في عام 2014، حتى هذه الدورة "ميلانو كورتينا 2026".وكانت أفضل نتائج حققها في الأولمبياد هي المركز الخامس عشر في دورة بيونغ تشانغ، كما أحرز ميداليتين فضية وبرونزية في منافسات بطولة كأس العالم للاتحاد الدولي للتزلج لموسم 2024 - 2025.