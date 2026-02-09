كوريا تعلن عن قائمة منتخبها في بطولة العالم للبيسبول لعام 2026

Photo : YONHAP News

أعلنت كوريا الجنوبية عن قائمتها النهائية المكونة من 30 لاعبا للمشاركة في بطولة العالم للبيسبول، "دبليو بي سي"، المقرر إقامتها في شهر مارس القادم.وكشفت منظمة البيسبول الكورية عن القائمة خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الجمعة، وضمت اختيارات بارزة، من بينها "لي جونغ هو" لاعب نادي "سان فرانسيسكو جاينتس"، و"كيم هيه سونغ" لاعب نادي "لوس أنجلوس دودجرز"، كما ضمت القائمة أربعة لاعبين آخرين من أصول كورية في دوري البيسبول الرئيسي.وقد تم استبعاد "مون دونغ جو" رامي فريق "هان هوا إيغلز"، بعد أن اشتكى من آلام في الكتف خلال التدريبات.ويستعد المنتخب الكوري لبدء جولة تدريبية ثانية في جزيرة أوكيناوا اليابانية يوم 15 فبراير، قبل مواجهة منتخب جمهورية التشيك في نادي قبة طوكيو يوم 5 مارس، في أولى مباريات دور المجموعات.وسوف تستمر بطولة العالم للبيسبول لعام 2026 حتى يوم 17 مارس.