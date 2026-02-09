أربعة من بين كل 10 كوريين يرون أن المهاجرين الأجانب يُسهمون في الاقتصاد

Photo : YONHAP News

اتضح أن أربعة من بين كل عشرة مواطنين كوريين جنوبيين يرون أن المهاجرين الأجانب يُسهمون في الاقتصاد المحلي.جاء ذلك في استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث وتدريب الهجرة في أواخر عام 2025، وشمل 178 مواطنا كوريا بالغا، حيث قال 38.4% من المشاركين إن المهاجرين يُسهمون في الاقتصاد.وفي المقابل، قال 31.9% إن المهاجرين يُشكلون تهديدا اقتصاديا، لأنهم يُفقدون الوظائف، بل ويقيمون في كوريا بشكل غير قانوني، بينما قال ما يقرب من 30% إن تأثيرهم ليس كبيرا.ومن بين ذوي الآراء الإيجابية، قال 67.9% إن المهاجرين ساهموا في سدّ النقص في سوق العمل، بينما قال 13% إنهم ساعدوا في تنشيط الاقتصادات الإقليمية من خلال الاستهلاك المحلي.أما من بين الآراء السلبية، فقد أشار 34.9% إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن المهاجرين غير الشرعيين، والعمالة غير القانونية، والتهرب الضريبي. وأشار 28.1% إلى انتهاك حقوق العمالة الكورية وتخفيض الأجور، بينما أشار 26.9% ممن لديهم آراء سلبية إلى زيادة أعباء التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.