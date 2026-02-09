نيفر تحقق أداء قياسيا في عام 2025 بفضل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية

Photo : YONHAP News

حققت شركة "نيفر" الكورية أداء قياسيا العام الماضي بفضل التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونمو التجارة الإلكترونية.وفي بيان رسمي أصدرته أكبر بوابة للإنترنت في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، قدّرت "نيفر" مبدئيا أن إيراداتها السنوية قد زادت بنسبة 12.1% على أساس سنوي لتصل إلى 12.04 تريليون وون، أي ما يعادل 8.2 مليار دولار أمريكي.وقد ارتفعت إيرادات شركة "نيفر" السنوية بحوالي 1.3 تريليون وون كوري مقارنة بالرقم القياسي السابق في عام 2024، لتصبح بذلك أول منصة إلكترونية محلية تتجاوز إيراداتها السنوية 12 تريليون وون.وزادت أرباح الشركة التشغيلية بنسبة 11.6% لتصل إلى 2.2 تريليون وون، متجاوزة بذلك مستوى تريليون وون لأول مرة، لكن صافي أرباحها انخفض بنسبة 5.8% ليصل إلى 1.8 تريليون وون.وارتفعت مبيعات وحدة منصة البحث بنسبة 5.6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.2 تريليون وون، بينما حققت وحدة التجارة الإلكترونية نموا بنسبة 26.2% لتصل إلى 3.7 تريليون وون.