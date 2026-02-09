الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني يحقق فوزا تاريخيا ساحقا في الانتخابات العامة

Photo : YONHAP News

حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي"، فوزا تاريخيا ساحقا في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأحد، بعد حصوله على أكبر عدد من المقاعد في تاريخ هذه الانتخابات.وأوضح تقرير نشرته وكالة كيودو وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، اليوم الاثنين، أن الحزب حصل على 316 مقعدا من أصل 465 مقعدا، وهو ما يعد زيادة طفيفة عن أغلبية الثلثين في مجلس النواب، وزيادة قدرها 128 مقعدا مقارنة بعدد مقاعد الحزب الحالية في البرلمان. كما يُعد هذا أكبر عدد من المقاعد يفوز به الحزب في انتخابات عامة منذ تأسيسه في عام 1955.وأشارت وسائل الإعلام اليابانية إلى أن هذا الإنجاز الأخير هو الأول الذي يحصل فيه حزب واحد على أغلبية الثلثين في مجلس النواب منذ نهاية حرب المحيط الهادئ.ومن خلال تجاوز مستوى أغلبية الثلثين البالغ 310 مقاعد، يمكن للحزب الليبرالي الديمقراطي تعديل الدستور وسن مشروعات القوانين التي يرفضها مجلس المستشارين.