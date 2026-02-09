إخماد حريق كيونغ جو بعد اشتعاله مرة أخرى

Photo : YONHAP News

واصلت فرق الإطفاء جهودها لإخماد ما تبقى من شرارات حريق الغابات الذي كان قد اندلع في "كيونغ جو" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ خلال الليل.وكانت سلطات الغابات قد أعلنت في البداية إخماد الحريق بالكامل بحلول الساعة السادسة من مساء أمس الأحد، أي بعد حوالي 20 ساعة من اندلاعه، لكن الحريق اشتعل مجددا في حوالي الساعة 8:30 مساء نتيجة لهبوب رياح قوية بلغت سرعتها 5 أمتار في الثانية، مما دفع السلطات إلى نشر نظام استجابة تمكّن من إخماد الحريق في حوالي الساعة 11 مساء.وتخطط فرق الإطفاء لتعبئة 17 مروحية اليوم الاثنين لإخماد ما تبقى من شرارات الحريق بالكامل.وبعد تجدد الحريق، تم إجلاء حوالي 60 من السكان إلى مراكز مجتمعية.وقدّرت السلطات أن الحريق الأخير قد أدى إلى تلف 54 هكتارا من الأراضي.وصرح مسؤول في هيئة الغابات الكورية بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء الحريق، وأضاف أن الهيئة ستجري تحقيقات لمعرفة سبب اندلاعه بعد إخماد ما تبقى من الجمر المشتعل.