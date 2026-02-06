كوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في البحث والتطوير الدفاعي

Photo : YONHAP News

التقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن كيو بيك" أمس الأحد مع نظيره السعودي "خالد بن سلمان بن عبد العزيز" في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.وقالت وزارة الدفاع الكورية إن معهد أبحاث العلوم الدفاعية الكوري ومعهد الأبحاث الدفاعية السعودي وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي، على هامش لقاء الوزيرين.وقيم الوزيران توقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي بأنه سيوفر أساسا للمشاركة الاستراتيجية المستقبلية من خلال إقامة منظومة تعاون مشترك تحقق المصالح المتبادلة في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا الدفاعية وابتكار الأنظمة.واقترح الوزير الكوري "آن" تطوير التعاون في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية ذات التوجه المستقبلي، كما وجه لنظيره السعودي دعوة لزيارة كوريا الجنوبية في غضون هذا العام.ومن جانبه، قال الوزير السعودي "خالد بن سلمان" إن المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية شريكتان استراتيجيتان تتطلعان إلى المستقبل، وأعرب عن أمله في أن تساعد القدرات التكنولوجية المتميزة لكوريا الجنوبية وخبراتها في تعزيز القدرات الدفاعية السعودية.وقد شارك الوزير الكوري "آن" في معرض الدفاع العالمي الثالث في الرياض، حيث زار أجنحة الشركات الكورية المشاركة في المعرض.