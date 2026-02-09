معدلات تأييد الرئيس لي ترتفع إلى 55.8%

Photo : YONHAP News

شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي لتصل إلى 55.8%.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2507 من المواطنين الكوريين خلال الفترة من الثاني وحتى السادس من فبراير الجاري، بلغت معدلات تأييد الرئيس "لي" 55.8%، بارتفاع قدره 1.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق. أما معدلات المعارضة فبلغت 39.1%، بانخفاض نسبته 1.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق. وأرجعت شركة "ريال ميتر" السبب في ارتفاع معدلات تأييد الرئيس "لي" إلى السياسات ذات الصلة بمعيشة الشعب، مثل اللوائح المتعلقة بالمضاربة العقارية، والجهود التي يبذلها الرئيس لتنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية المتوازنة، بما في ذلك انطلاق العمل في بناء خط سكك حديدية سريع جديد يربط مدينة "كو جيه" في جنوب شرق البلاد.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.وطبقا لاستطلاع آخر للرأي أجرته "ريال ميتر" على 1004 من المواطنين الكوريين يومي الخميس والجمعة الماضيين، بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 47.6%، بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق. أما معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي فانخفضت بنسبة 2.1% لتصل إلى 34.9%. ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.