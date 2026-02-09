الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

مؤشر كوسبي يتعافى إلى مستوى 5300 نقطة

Write: 2026-02-09 13:40:00

Photo : YONHAP News

ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار الأسهم الكورية، كوسبي، إلى مستوى 5300 نقطة اليوم الاثنين، بعد انتعاش حاد شهدته بورصة "وول ستريت" الأمريكية يوم الجمعة الماضي.
وبلغ مؤشر كوسبي 5301.47 نقطة في الساعة التاسعة و20 دقيقة من صباح اليوم، مسجلا ارتفاعا مقداره 212,33 نقطة، أي بنسبة 4.17% مقارنة بيوم الجمعة الماضي.
وافتتحت البورصة الرئيسية على ارتفاع مقداره 209.96 نقطة، أي بارتفاع 4.13%، عند مستوى 5299.10 نقطة.
ووصل المؤشر في إحدى مراحل التداول إلى 5,317.63 نقطة.
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 3 أيام تداول التي يتجاوز فيها مؤشر كوسبي مستوى 5300 نقطة.
ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب انتعاش بورصة وول ستريت يوم الجمعة، عندما تجاوز مؤشر "داو جونز" الصناعي مستوى 50 ألف نقطة لأول مرة.
