الشرطة تُرسل عناصر للسيطرة على الحشود ومنع الجريمة خلال حفل بي تي إس

Photo : YONHAP News

ستُرسل الشرطة الكورية عناصر للحفاظ على النظام وإدارة السلامة العامة خلال حفل عودة فرقة البوب الكورية الشهيرة "بي تي إس"، المُقرر إقامته في ساحة "كوانغ هوا مون" في سيول، في شهر مارس القادم.وأعلنت وكالة شرطة سيول الكبرى أمس الاثنين أنها تتوقع حضور ما يصل إلى 260 ألف شخص لهذا الحدث، المُقرر إقامته يوم 21 مارس.ولضمان إدارة فعّالة للحشود، ستُقسّم الشرطة المكان إلى أربعة أقسام، يتكون كل منها من 15 قسما فرعيا. وسوف يقود ضابط برتبة مفتش الجهود في كل قسم فرعي، بينما سيتولى فريق مُخصص مُراقبة أي أعمال غير قانونية، مثل محاولات عرقلة بيع التذاكر عبر الإنترنت واستخدام برامج غير قانونية للحصول على التذاكر بطرق غير مشروعة.وسوف يتم نشر عناصر من مراكز الشرطة التسعة في المدينة المُختصة بالجرائم العنيفة، بالإضافة إلى وحدات الكوماندوز، للتدخل في أي أعمال عنف قد تحدث في مكان الحفل.