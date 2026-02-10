تقرير يكشف عن جهود من شركة كوبانغ للضغط السياسي في الولايات المتحدة

Photo : KBS News

كشفت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية عن بعض التفاصيل حول جهود الضغط المكثفة التي تبذلها شركة كوبانغ، عملاقة التجارة الإلكترونية، على السياسيين في واشنطن.وقال تقرير نشره موقع "بوليتيكو" أول من أمس الأحد، إن كوبانغ بذلت جهودا لكسب تأييد مسؤولين موالين لحركة "ماغا" اليمينية الشعبوية، أو "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، والتي سُميت تيمنا بشعار حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسية في عام 2016.ولدعم جهودها في الضغط السياسي، استعانت كوبانغ بـ"أليكس وونغ" المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية خلال إدارة ترامب الأولى، والذي شغل أيضا منصب مستشار السياسة الخارجية والمستشار القانوني للسيناتور الجمهوري "توم كوتون".وفي عام 2019، عيّنت الشركة "كيفن وارش" العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عضوا في مجلس إدارتها، وقد رشّحه ترامب مؤخرا لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأشار التقرير إلى أن كوبانغ أنفقت 3.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وتبرّعت لجنة العمل السياسي التابعة للشركة، والتي شُكّلت في العام نفسه، بمبلغ 100 ألف دولار لمركز كينيدي في واشنطن لدعم مشروع ترامب لإعادة هيكلة المركز.وفي عام 2025، ساهمت الشركة بمبلغ 198,978 دولارا لأعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين ولجان حملاتهم الانتخابية، بما في ذلك 15 ألف دولار للنائب الجمهوري "جيسون سميث"، رئيس لجنة الطرق المعنية بقضايا التجارة.