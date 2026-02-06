الرئيس الكوري يؤكد على فوائد إزالة الإعفاءات الضريبية للمؤجرين العقاريين

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري لي جيه ميونغ إن 42 ألفا و500 وحدة سكنية داخل سيول ليست كمية قليلة على الإطلاق، موضحا أنه في حالة تقليص النظام الضريبي الممنوح لمشغلي المساكن المؤجرة المسجلة فستخرج كميات إضافية إلى السوق، وهو ما سيؤدي لاستقرار سوق العقارات.جاء ذلك بعدما شارك الرئيس اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي مقالا يتضمن توقعات سوقية تشكك في أثر استقرار الأسعار حتى لو طرح مالكو الوحدات المتعددة المخصصة للإيجار مساكنهم للبيع.وأشار الرئيس إلى أن نص المقال ذكر أن الشقق تشكل 16% من إجمالي المساكن المؤجرة المشتراة، وأن حوالي 42500 وحدة منها تقع في سيول، مؤكدا أن هذه ليست كمية قليلة، وأضاف أنه إذا خرجت هذه الشقق إلى السوق فلن يكون من المنطقي القول إنها لن تؤدي إلى استقرار سوق العقارات.وكان الرئيس قد اقترح في منشور سابق مناقشة مسألة إلغاء ميزة استثناء المساكن المؤجرة المسجلة من الضريبة المشددة على نقل الملكية، متسائلا عما إذا كان من العدل أن تخضع الامتيازات الضريبية بعد انتهاء مدة الإيجار الإلزامية للنظام نفسه المطبق على المساكن المؤجرة العادية.وأكد أن طرح المساكن المتعددة المسجلة التي انتهت مدة إيجارها الإلزامية وفترة الاستثناء الضريبي في السوق مثلها مثل غيرها يمكن أن توفر أثرا معادلا لإنشاء مئات الآلاف من الوحدات.