البرلمان الكوري يبستجوب الحكومة حول الشؤون الاقتصادية

Photo : YONHAP News

يعقد البرلمان الكوري جلسة استجواب اليوم للحكومة حول الشؤون الاقتصادية.ومن المتوقع أن تشهد الجلسة، وهي الثانية من نوعها، توجيه عدد من الأسئلة حول المفاوضات الجمركية الكورية الأمريكية واستجابة الحكومة لها وإجراءات المتابعة البرلمانية، بحيث يؤكد الحزب الديمقراطي الحاكم على أهمية التعامل السريع مع القانون الخاص للاستثمار في الولايات المتحدة إلى جانب إنجازات الحكومة الحالية مثل "وصول مؤشر البورصة الكورية، كوسبي، إلى مستوى الـ5 آلاف نقطة.وفي المقابل، من المتوقع أن يبرز حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي أخطاء الحكومة في المفاوضات الجمركية، ويركز على انتقاد سياسات الحكومة مثل ارتفاع سعر الصرف والتضخم وتدابير العقارات.وفي جلسة اليوم سيتم توجيه الأسئلة إلى الحكومة من طرف النواب لكل من "كو يونغ تشول" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية، و"كيم جونغ كوان" وزير التجارة والصناعة، و":إم يون دوك" وزير الأراضي والنقل والبنية التحتية.