عدد مستخدمي جيميناي في كوريا يتجاوز 120 ألفا

Photo : YONHAP News

شهدت منصة شركة غوغل الأمريكية للذكاء الاصطناعي التوليدي "جيميناي" ارتفاعا حادا في عدد مستخدميها الكوريين النشطين شهريا، ليتجاوز مستوى 120 ألفا لأول مرة.وأوضح تقرير من شركة تكنولوجيا البيانات "آي جي إيه وركس" أن عدد مستخدمي جيميناي الشهري في كوريا بلغ 123 ألفا في شهر يناير الماضي ليسجل زيادة ملحوظة بحوالي 17 مرة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي الذي كان قد بلغ فيه 7 آلاف و240.كما شهد عدد المستخدمين زيادة بحوالي 30 ألف شخص مقارنة بالشهر الأسبق محققا نسبة نمو مرتفعة بلغت 30.5%.وتبين أن عدد مستخدمي منصة "تشات جي بي تي" بلغ حوالي 14 مليونا و299 ألف خلال شهر يناير الماضي ليسجل الأعلى من حيث عدد المستخدمين النشطين شهريا. ورغم أن العدد سجل زيادة بنسبة 3.3% مقارنة بالشهر الأسبق، إلا أن جيميناي تفوقت من حيث زيادة النسبة.