73.4% من الشركات الكورية تُنهي خطط التوظيف لعام 2026

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع للرأي أن سبعا من بين كل عشر شركات كورية جنوبية قد أنهت خططها لتوظيف موظفين جدد هذا العام.وفي استطلاع أجرته شركة "إنكروت" المتخصصة في تكنولوجيا الموارد البشرية، وشمل 873 شركة، ونُشر أمس الثلاثاء، قال 73.4% من المشاركين إنهم أكدوا خططهم لتوظيف خريجي الجامعات في عام 2026.ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 7.9 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.وارتفعت نسبة الشركات التي أنهت خطط التوظيف إلى 87.3% بين الشركات الكبيرة، بزيادة قدرها 33.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، وإلى 81.1% بين الشركات المتوسطة، بزيادة قدرها 14.7 نقطة مئوية. أما بين الشركات الصغيرة، فقد ارتفعت النسبة بمقدار 2.7 نقطة مئوية لتصل إلى 69.8%.وتوقع شركة إنكروت أيضا زيادة في التوظيف هذا العام، حيث تخطط 30.5% من الشركات لزيادة التوظيف بنسبة تتجاوز 10%، بزيادة قدرها 8.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.