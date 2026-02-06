الحكومة الكورية تستثمر أكثر من 140 مليار وون في توسيع شركات الذكاء الاصطناعي

Photo : KBS News

تعتزم وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية استثمار أكثر من 140 مليار وون، أي ما يصل إلى حوالي 96 مليون دولار أمريكي، في غضون هذا العام في "مشروع كي غلوبال"، وهو مبادرة حكومية لدعم النمو العالمي للشركات المبتكِرة في قطاعيْ الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.وكشفت الوزارة عن الخطة أمس الثلاثاء خلال جلسة إحاطة حضرها حوالي 500 شركة ناشئة في هذين المجالين.ويتضمن المشروع لهذا العام 31 برنامجا بإجمالي 144.1 مليار وون، لتمويل دعم توسع الشركات الناشئة في الخارج وتطوير بنيتها التحتية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والخدمات السحابية.وقد أضافت الحكومة هذا العام برنامجا يُتيح لشركات الذكاء الاصطناعي تطوير وعرض التقنيات بالتعاون مع مؤسسات الطلب، بالإضافة إلى برنامج آخر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ووفقا لمسح أجرته الوزارة على 285 شركة شاركت في المشروع العام الماضي، أفاد 63% منها بزيادة في الاستثمارات التي اجتذبتها خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق.