إيرادات الضرائب الكورية لعام 2025 تتجاوز المستهدف

Photo : YONHAP News

تجاوزت إيرادات الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية للعام الماضي هدف الحكومة بمقدار 1.8 تريليون وون، أي أكثر من 1.2 مليار دولار، مسجلة بذلك أول تجنب للعجز الضريبي منذ ثلاثة أعوام.وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أمس الثلاثاء أن إيرادات الضرائب الوطنية للسنة المالية 2025 بلغت 373.9 تريليون وون، أي ما يعادل 257 مليار دولار أمريكي تقريبا، بزيادة قدرها 1.8 تريليون وون مقارنة بهدف الحكومة الأصلي، كما يمثل هذا الرقم زيادة قدرها 37.4 تريليون وون مقارنة بالعام الأسبق.وكان عاما 2023 و2024 قد شهدا عجزا كبيرا، حيث قلّت الإيرادات عن التوقعات بمقدار 56 تريليون وون و30 تريليون وون على التوالي.ويعود الارتفاع في إيرادات الضرائب الوطنية العام الماضي بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات ضريبة الشركات بنسبة 35.3%، والتي قفزت بمقدار 84.6 تريليون وون مقارنة بالعام الأسبق، مما يعكس تحسن أرباح الشركات.كما ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 11.1% مقارنة بعام 2024 لتصل إلى 130.5 تريليون وون العام الماضي.