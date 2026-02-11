سيول تأمل في تطبيع أعمال مجمع كيسونغ الصناعي بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

انتقدت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، وهي الوزارة المسؤولة عن شؤون العلاقات بين الكوريتين، قرار إدارة الرئيسة السابقة "باك كون هيه" أحادي الجانب بإغلاق مجمع كيسونغ الصناعي في عام 2016، وأعربت عن أملها في عودة سريعة لعمليات المجمع إلى طبيعتها.وفي بيان صدر أمس الثلاثاء بمناسبة الذكرى العاشرة على إغلاق مجمع كيسونغ الصناعي، قالت وزارة التوحيد إن قرار إغلاق المجمع، الذي جاء عقب التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية وإطلاقها صاروخا باليستيا بعيد المدى، كان "عملا تدميريا ذاتيا" قوّض الثقة عبر الحدود والنمو المشترك.ووصفت الوزارة مجمع كيسونغ بأنه كان "صمام الأمان" للسلام في شبه الجزيرة الكورية، حيث ظل يُسهم في تخفيف حدة التوتر والمواجهات بين الكوريتين، كما كان "ساحة اختبار نموذجية للتوحيد"، لتحقيق تنمية المناطق الحدودية والنمو المشترك.وأشارت الوزارة إلى اتفاقية عام 2013 بين الجانبين لضمان استمرار العمليات بشكل طبيعي بغض النظر عن الظروف السياسية، وأعربت عن خيبة أملها العميقة إزاء عدم استجابة سيول لتصريح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعزمه على استئناف العمليات دون شروط في عام 2019.