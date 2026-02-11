أكثر من 27 مليون كوري يسافرون خلال عطلة رأس السنة القمرية

Photo : YONHAP News

سيسافر أكثر من نصف عدد سكان كوريا الجنوبية الأسبوع القادم خلال عطلة رأس السنة القمرية. وقال تقرير من وزارة النقل أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن يسافر 27.8 مليون شخص خلال فترة تطبيق إجراءات المرور الخاصة التي تستمر ستة أيام، من 13 إلى 18 فبراير، بمعدل يومي يبلغ حوالي 8.3 مليون رحلة.ورغم أن التقدير الإجمالي أقل بنسبة 13.3% مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع المعدل اليومي بنسبة 9.3% نظرا لقصر فترة العطلة هذا العام.وأوضحت الوزارة أن 31.4% من الكوريين الجنوبيين يخططون للسفر داخل كوريا أو خارجها خلال العطلة، منهم 89.4% يخططون للسفر داخليا.ومن المرجح أن يستخدم 86.1% من المسافرين المحليين سيارات الركاب للتنقل، وبالتالي سيبلغ متوسط ​​حركة المرور اليومية على الطرق السريعة بحوالي 5.25 مليون مركبة، بزيادة نسبتها 14.1% مقارنة بالعام الماضي.وأعلنت السلطات عن تصنيف 242 قسما من الطرق السريعة والطرق الرئيسية في كوريا كمناطق ازدحام مروري، ووضعها تحت إجراءات مرورية شاملة، في حين سيتم فتح 21 قسما جديدا أمام المركبات، بالإضافة إلى أكتاف الطرق التي تمتد على مسافة 294 كيلومترا.وسوف تزيد عمليات تشغيل الحافلات والقطارات والطائرات والعبارات بنسبة 12.7%، وعدد المقاعد بنسبة 9.7%.