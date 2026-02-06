الرئيس لي ينتقد البرلمان لبطء التشريع في ظل النظام العالمي سريع التغير

Photo : YONHAP News

انتقد الرئيس الكوري لي جيه ميونغ، أمس الثلاثاء، البرلمان لبطء وتيرة التشريع، معتبرا ذلك عائقا أمام استجابة كوريا للتغيرات العالمية.وأدلى لي بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأزرق، حيث قال إن الوضع الذي تواجهه كوريا حاليا يختلف عما كان يُعتبر طبيعيا في الماضي، إذ يشهد المجتمع الدولي مستويات غير مسبوقة من عدم اليقين ومنافسة جيوسياسية شرسة.وأضاف لي أن وتيرة التغير في النظام العالمي وتقدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى قد تجاوزت التوقعات بكثير، وشدد على ضرورة تضافر جهود الأحزاب ودفع الإصلاحات محليا لضمان عدم تخلف كوريا الجنوبية عن الركب.وأكد لي على ضرورة إقرار تشريعات لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، بما في ذلك مشروعات القوانين المتعلقة باتفاقية سيول التجارية مع واشنطن، ودعا النواب إلى تنحية خلافاتهم جانبا والتركيز على العمل السياسي من أجل المصلحة الوطنية، كما دعا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لإقناع البرلمان بتسريع الإجراءات التشريعية.وكان لي قد أعرب سابقا عن استيائه من التأخير التشريعي خلال جلسة لمجلس الوزراء في 27 يناير.