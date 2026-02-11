الحزب الحاكم يعلّق مناقشات الاندماج إلى ما بعد الانتخابات المحلية في 3 يونيو

Photo : YONHAP News

قرر الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا تعليق مناقشات الاندماج المحتمل مع الحزب الصغير "إعادة بناء كوريا"، إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 3 يونيو القادم.وأعلن رئيس الحزب الديمقراطي "جونغ تشونغ ريه" هذا القرار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مغلق للمجلس الأعلى للحزب في مقر البرلمان مساء أمس الثلاثاء، موضحا أن الحزب قرر تعليق مناقشات الاندماج قبل الانتخابات المحلية.وقال جونغ إن الحزب قرر تشكيل لجنة تحضيرية للاندماج، وسوف يقترح على حزب إعادة بناء كوريا أن يحذو حذوه، وأضاف أن جهود الاندماج ستُستأنف بعد الانتخابات المحلية من خلال هذه اللجنة التحضيرية.كما أوضح رئيس الحزب الديمقراطي أن اقتراحه بالاندماج كان يهدف إلى ضمان الفوز في الانتخابات المحلية ودعم نجاح حكومة لي جيه ميونغ، لكنه أقرّ بأن الاقتراح أثار مخاوف واسعة النطاق ولم يحقق الزخم المطلوب. وأشار إلى أنه استمع باهتمام إلى النواب وراجع مؤشرات الرأي العام بين مؤيدي الحزب الديمقراطي، وبالتالي لم يكن من الممكن تجاهل الدعوات المتزايدة من داخل الحزب وخارجه لمنع المزيد من الارتباك.وأعرب جونغ عن أسفه لعدم إمكانية إجراء تصويت شامل على مستوى الحزب، واعتذر للجمهور ولأعضاء الحزبين لما سببه من ارتباك.