وزير التوحيد يعرب عن أسفه لكوريا الشمالية بشأن حادث طائرات الدرون

Photo : YONHAP News

أعرب وزير التوحيد الكوري الجنوبي "تشونغ دونغ يونغ" رسميا، وللمرة الأولى، عن أسفه لتحليق طائرات مدنية بدون طيار فوق كوريا الشمالية.وقال تشونغ إنه أعرب عن أسفه العميق لكوريا الشمالية إزاء التوغل المتهور الذي حدث مؤخرا، وذلك خلال رسالة تهنئة ألقاها في قداس للمصالحة والتوحيد الوطني، أقيم في كاتدرائية ميونغ دونغ في سيول أمس الثلاثاء.وتُعد هذه المرة الأولى التي يعرب فيها مسؤول حكومي رفيع المستوى عن أسفه لبيونغ يانغ بشأن قضية الطائرات بدون طيار التي حدثت في عهد الرئيس السابق يون صوك يول.وانتقد تشونغ عمليات التوغل التي نفذتها الحكومة السابقة، ووصفها بأنها "أعمال متهورة وخطيرة للغاية، وكادت أن تتسبب في حرب، ويجب ألا تتكرر أبدا".وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في إعادة تفعيل الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين الموقعة في 19 سبتمبر، والتي تلزم الكوريتين بوقف الأعمال العدائية برا وبحرا وجوا.وردا على سؤال من كي بي إس حول ما إذا كانت تصريحاته قد نُسّقت مسبقا مع المكتب الرئاسي، قال تشونغ إنه ناقش الأمر مع مجلس الأمن القومي الرئاسي، وأن هذه التصريحات جاءت في هذا السياق.