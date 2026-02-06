الوظائف الجديدة في كوريا خلال يناير تسجل أقل مستوياتها في 13 شهرا

Photo : YONHAP News

أضافت كوريا أكثر من 100 ألف وظيفة في يناير الماضي، مسجلة بذلك أقل زيادة لها في 13 شهرا.وأوضح تقرير صادر عن وزارة الإحصاءات والبيانات اليوم الأربعاء أن عدد الحاصلين على وظائف بلغ 27.98 مليون الشهر الماضي، بزيادة قدرها 108 آلاف مقارنة بالعام السابق.ويُعد هذا أقل نمو سنوي منذ ديسمبر 2024، عندما انخفض عدد الوظائف بمقدار 52 ألفا.وانخفض عدد الوظائف لدى الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما بمقدار 175 ألف وظيفة، بينما ارتفع عدد الوظائف لدى الفئة العمرية من 60 عاما فأكثر بمقدار 141 ألف وظيفة، وهي أقل زيادة منذ يناير 2021.واستمر الانخفاض خلال شهر يناير في عدد الوظائف في القطاعات الرئيسية، حيث فقد قطاع التصنيع 23 ألف وظيفة، وقطاع البناء 20 ألف وظيفة.وبلغ معدل توظيف السكان في سن العمل، من 15 إلى 64 عاما، 69.2%، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، لكن المعدل بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما انخفض بمقدار 1.2 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 43.6%، مواصلا بذلك اتجاه الانخفاض الشهري للشهر الحادي والعشرين على التوالي.