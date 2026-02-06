الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

معهد التنمية الكوري يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي بـ0.1%

Write: 2026-02-11 12:47:33Update: 2026-02-11 14:29:09

معهد التنمية الكوري يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي بـ0.1%

Photo : YONHAP News

توقع معهد التنمية الكوري أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام 1.9%، وهو معدل أعلى بنسبة 0.1% مقارنة بتوقعاته السابقة.
وأوضح تقرير صادر عن المعهد الحكومي الكوري اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 1.9% هذا العام بعد أن كان 1% في العام الماضي، وذلك نتيجة لانتعاش صادرات أشباه الموصلات وتعافي الاستهلاك.
وكان المعهد قد توقع في شهر نوفمبر من العام الماضي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكوري 1.8% لهذا العام.
وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك في القطاع الخاص سيرتفع بنسبة 1.7%، بعد أن كان 1.3% في العام الماضي، بينما سترتفع الاستثمارات في المرافق بنسبة 2.4% هذا العام، بعد أن كانت 2% في العام الماضي، وسترتفع الاستثمارات في الإنشاءات بنسبة 0.5%، أي أقل بنسبة 1.7% من توقعات المعهد السابقة.
وتوقع التقرير أيضا أن يرتفع التضخم بنسبة 2.1% بسبب تعافي الاستهلاك على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;