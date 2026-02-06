كوريا وإيطاليا تعززان التعاون في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية وإيطاليا على تعزيز التعاون في مجال الصناعات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن نائب وزير التجارة "باك جونغ سونغ" التقى بنائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي "ماريا تريبودي" في سيول اليوم الأربعاء، حيث ناقش معها سبل ربط نتائج القمة الكورية الإيطالية التي عقدت شهر يناير الماضي بمشروعات التعاون العملية.وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة تهيئة الأسس لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال إنشاء منصة أعمال مستدامة، وتوسيع فرص دخول الشركات إلى أسواق الطرف الآخر عبر تحسين بيئة الاستثمار.كما تبادلا الآراء حول سبل تحديد المهام اللازمة لتعزيز التعاون في مجالات الصناعات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والجداول الزمنية لتنفيذها. واتفقا على التعاون في التقدم المشترك إلى أسواق دول ثالثة، بهدف تعزيز سلاسل إمدادات المعادن الاستراتيجية.