44.4 % زيادة في الصادرات الكورية في أول 10 أيام من فبراير

شهدت صادرات كوريا الجنوبية زيادة في أول 10 أيام من شهر فبراير الجاري.وطبقا لتقرير من هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الصادرات الكورية في أول 10 أيام من فبراير 21.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 44.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وزاد متوسط قيمة الصادرات اليومية خلال الفترة المذكورة بنسبة 34.8%، بينما زاد عدد أيام العمل بمقدار 0.5 يوم مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 7.5 يوم.وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات سجلت زيادة بنسبة 137.6%، فيما شهدت صادرات السيارات انخفاضا بنسبة 2.6%، وكذلك السفن بنسبة 29%.وسجلت الصادرات الكورية زيادة لكل من الصين بنسبة 54.1%، والولايات المتحدة بنسبة 38.5%، وفيتنام بنسبة 38.1%، والاتحاد الأوربي بنسبة 12.2%، وتايوان بنسبة 101.4%.ومن ناحية أخرى، زادت أيضا قيمة الواردات الكورية بنسبة 21.1% لتصل إلى 20.7 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 600 مليون دولار.