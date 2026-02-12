نزاع بين الأحزاب السياسية حول عمليات الدمج الإداري

Photo : YONHAP News

اختلفت الأحزاب السياسية الكورية حول مسألة تنفيذ عمليات دمج إدارية على مستوى المدن الكبرى.وفي اليوم الأخير من استجواب البرلمان للمسؤولين الحكوميين أمس الأربعاء، قال حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، إن عمليات الدمج التي يسعى إليها المعسكر الحاكم هي مجرد "قشور فارغة" تفتقر إلى أي نقل جوهري للسلطة.ومن جانبه، قال الحزب الديمقراطي الحاكم إن المعسكر المعارض يعرقل جهود السعي إلى الاندماج الإداري من خلال انتقاد كل التفاصيل. وردا على بيان حزب قوة الشعب، قال رئيس الوزراء "كيم مين صوك" إن الحكومة ستضيف 20 تريليون وون على مدى 4 سنوات لدعم جهود الاندماج.وأضاف رئيس الوزراء أنه لن يمكن تحقيق عمليات الدمج التي يجري النظر فيها حاليا، ما لم يقم البرلمان بتمرير القانون ذي الصلة حتى نهاية هذا الشهر.