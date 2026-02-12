إس كي وإنفيديا تناقشان التعاون في الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

كشفت مصادر في القطاع الصناعي الكوري أمس الأربعاء عن أن رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كي" الكورية "تشيه تيه وان" والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الأمريكية "جنسن هوانغ" قد عقدا اجتماعا على العشاء في مطعم كوري للدجاج المقلي في وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.والتقى "تشيه" و"هوانغ" في المطعم في "سانتا كلارا" في كاليفورنيا يوم 5 فبراير، برفقة كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين، بمن في ذلك ابنة رئيس "إس كي" الكبرى، "تشيه يون تشونغ"، وهي أيضا نائبة رئيس شركة "إس كيه" للصناعات الدوائية الحيوية.وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات على مدار ساعتين، بما في ذلك التعاون في مشروعات الذكاء الاصطناعي، التي تشمل أشباه الموصلات والبيولوجيا، فضلا عن طرق تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية، كما تم أيضا تناول خطط توريد الجيل التالي من ذاكرة النطاق الترددي العالي.وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مجموعة "إس كي" عن مشاركتها مع "إنفيديا" لبناء "سحابة تصنيع الذكاء الاصطناعي" مدعومة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومنصة "أومني فيرس" من "إنفيديا" لتسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي عبر المنظومات الصناعية في كوريا الجنوبية. وأثار حضور "يون تشونغ" الاهتمام، وتكهنات حول مشاركة محتملة في المستقبل، حيث تعمل "إس كي" للصناعات الدوائية الحيوية على تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في البحث والتطوير للأدوية، وهو مجال تستهدفه "إنفيديا" بمنصتها الحاسوبية.