سيول وواشنطن تناقشان واردات السيارات الأمريكية والحواجز غير الجمركية

Photo : YONHAP News

ناقش مسؤولو التجارة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واردات السيارات الأمريكية إلى كوريا الجنوبية والحواجز غير الجمركية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالقطاع الرقمي.وعُقدت المحادثات أمس الأربعاء في سيول بين وزير التجارة "يو هان كو" والوفد الأمريكي الزائر بقيادة نائب الممثل التجاري "ريك سويتزر".وتشاور الجانبان حول تنفيذ الشروط المتفق عليها في المجالات غير الجمركية، بموجب تقرير الحقائق المشترك الصادر في العام الماضي، وتنفيذ الخطط المقررة للمضي قدما.وأوضحت وزارة التجارة والصناعة الكورية أنه بناء على تقرير الحقائق المشترك، اتفق الجانبان على إلغاء الحد الأعلى للاعتراف بمعادلة معايير السلامة في السيارات الأمريكية، وعلى أن تفي سيول بالتزاماتها غير التمييزية تجاه الشركات الأمريكية في التجارة الرقمية.وفي الشهر الماضي، أرسل "جيمس هيلر"، القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الأمريكية في سيول، رسالة إلى الحكومة الكورية الجنوبية، موجهة في المقام الأول إلى وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بيه كيونغ هون"، يدعو فيها إلى تنفيذ تدابير المتابعة للبيان المشترك.وأثارت الرسالة تكهنات بأن واشنطن قد تزيد الضغط على سيول بشأن لوائح الخدمات الرقمية.