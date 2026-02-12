كوريا الجنوبية وإيطاليا تتفقان على تعزيز السياحة والتبادل الثقافي

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية وإيطاليا على زيادة التبادلات في مجالي السياحة والثقافة، لتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين مواطني البلدين.وقالت وزارة الخارجية الكورية أمس الأربعاء إن النائب الأول لوزير الخارجية "باك يون جو" التقى في سيول بنظيرته الإيطالية "ماريا تريبودي" في إطار الحوار الاستراتيجي الثاني بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على أن التبادلات الثقافية والشعبية تشكل أساسا للعلاقات المستقبلية، نظرا لأن حوالي مليون مواطن كوري جنوبي يزورون إيطاليا سنويا، كما أن عدد الإيطاليين الذين يسافرون إلى كوريا الجنوبية آخذ في الازدياد بسبب زيادة شعبية الثقافة الكورية.واتفق المسؤولان على تعزيز التعاون في مجالات السياحة والثقافة وغيرها من المجالات، لتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين مواطني البلدين، كما اتفقا على تنشيط المنتدى التجاري الثنائي وتعميق التعاون في الصناعات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والفضاء والدفاع.وتبادل الجانبان الآراء حول الأوضاع الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات في شبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا.