ترامب يقول إن بلاده أبرمت اتفاقيات مع كوريا واليابان لزيادة صادرات الفحم

Photo : AP / Yonhap

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات تجارية "تاريخية" خلال الأشهر القليلة الماضية مع كوريا الجنوبية واليابان والهند ودول أخرى، من أجل زيادة صادرات الفحم الأمريكية.جاء ذلك في حدث أقيم في البيت الأبيض أمس الأربعاء بشأن تنشيط صناعة الفحم المحلية، حيث أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تصدر الفحم حاليا إلى جميع أنحاء العالم.وكانت تلك هي المرة الأولى التي يذكر فيها "ترامب" صادرات الفحم في سياق اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية.وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 30 يوليو من العام الماضي، أعلن فيه عن الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية، قال "ترامب" إن سيول وافقت على شراء ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي أو منتجات طاقة أخرى. وربما كان "ترامب" يشير إلى الفحم ضمن "منتجات الطاقة الأخرى" المشمولة في ذلك الاتفاق.