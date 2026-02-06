نجوم الكي بوب يقدمون التراث الثقافي الكوري التقليدي للعالم

Photo : YONHAP News

بدأ عدد من نجوم الكي بوب المعروفين عالميا مثل فرقة "بي تي إس" وفرقة "بلاك بينك"، في القيام بدور السفراء المدنيين من أجل تقديم التراث الثقافي الكوري التقليدي إلى شعوب العالم.وأوضحت مصادر في قطاع الأغاني الكورية الشعبية أنه من المتوقع أن تقدم بلاك بينك مشروعا ضخما بالتعاون مع المتحف المركزي الوطني في الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى يوم 8 مارس، احتفالا بإصدار الألبوم المصغر الجديد "ديدلاين".وتعد فرقة بلاك بينك أول فرقة كي بوب تدخل في تعاون واسع النطاق مع المتحف الوطني الكوري. وتأتي هذه الخطوة كتوسيع لنفوذ الفرقة العالمي الذي شمل الموسيقى والموضة والإعلانات، ليصل إلى التراث الثقافي التقليدي الكوري أيضا.واحتفاء بهذا التعاون، ستتم إضاءة الواجهة الخارجية للمتحف الوطني الكوري باللون الوردي الذي يرمز للفرقة، كما ستتم إقامة جلسة استماع للألبوم المصغر الجديد للفرقة يوم 26 فبراير، قبل يوم واحد من الإصدار الرسمي، أمام نصب الملك "كوانغ كيه تو" في الردهة الرئيسية للمتحف.ومن ناحية أخرى، اختارت فرقة بي تي إس ساحة "كوانغ هوا مون" التي تُعد قلب العاصمة الكورية لتكون مكان العرض الخاص بعودتها وإطلاق ألبومها الكامل الخامس بعنوان "آريرانغ" في مارس.وتخطط الفرقة لتقديم عرض يبدأ من داخل قصر "كيونغ بوك"، مرورا ببوابة "كوانغ هوا " وبوابة "وول ديه"، ووصولا إلى مسرح خاص سيتم تنصيبه في الطرف الشمالي من ساحة "كوانغ هوا مون".وأوضحت شركة "بيغ هيت ميوزيك" أن الهدف هو تقديم أول عرض للألبوم في مكان يمثل رمزا لكوريا، خاصة مع ما تحمله كلمة "أريرانغ" من دلالات عميقة للهوية الكورية.