الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

روسيا تؤكد أنها ستمنع فرض المزيد من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

Write: 2026-02-12 13:38:54Update: 2026-02-12 13:46:21

روسيا تؤكد أنها ستمنع فرض المزيد من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

صرح وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أمس بأن بلاده ستعرقل أي محاولة من قبل مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية تصريحات الوزير لافروف خلال جلسة استجواب برلماني، قال فيها إن الحكومة الروسية لن تسمح بعد الآن بتمرير أي قرارات  في مجلس الأمن الدولي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية.
وأكد لافروف أن روسيا والصين، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، ستعملان معا لمنع الموافقة على أي عقوبات إضافية، لكنه أقرّ بأنه من غير الواقعي السعي لطرح واعتماد قرار يقضي برفع العقوبات الحالية.
واعتبر لافروف الحديث عن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية أمرا غير مناسب في ظل تعزيز التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وقال إن المطالبة بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية تُعد إهانة لأصدقائهم الكوريين الشماليين في بيئة تزيد فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من تعاونهما العسكري، بما في ذلك العناصر النووية، وبمشاركة يابانية.
وفي سياق متصل، أعرب لافروف مجددا عن امتنانه العميق لكوريا الشمالية على دعمها العسكري، وتحديدا مساهمة القوات الكورية الشمالية في مساندة روسيا لطرد القوات الأوكرانية التي توغلت في منطقة كورسك الحدودية الروسية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;