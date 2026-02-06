العجز في ميزانية الحكومة الكورية يتجاوز 89 تريليون وون حتى نوفمبر الماضي

Photo : YONHAP News

تبين أن حجم العجز في ميزانية الحكومة الكورية الجنوبية قد تجاوز 89 تريليون وون حتى شهر نوفمبر من العام الماضي.وأوضح تقرير "الاتجاهات المالية لشهر فبراير" الصادر عن وزارة التخطيط والميزانية الكورية اليوم، أن إجمالي إيرادات الحكومة بلغ حوالي 581 تريليونا و200 مليار وون حتى نوفمبر الماضي، بما في ذلك 373 تريليونا و900 مليار وون إيرادات ضريبية، بزيادة قدرها 37 تريليون وون مقارنة بالعام الأسبق.ويرجع ذلك إلى زيادة ضريبة الشركات بمقدار 22 تريليون وون وضريبة الدخل بمقدار 13 تريليون وون، نتيجة لتحسن أداء الشركات وارتفاع عدد الموظفين والأجور.كما سجلت الإيرادات غير الضريبية حوالي 32 تريليون وون، بزيادة قدرها 2 تريليون و500 مليار وون مقارنة بالعام الأسبق، مدفوعة بزيادة الفائض لدى البنك المركزي.من ناحية أخرى، بلغ حجم النفقات الحكومية، بما في ذلك تنفيذ الميزانية وإنفاق الصناديق، حوالي 624 تريليونا و400 مليار وون. وسجل الميزان المالي الموحد وهو إجمالي الإيرادات منقوصا منه إجمالي النفقات عجزا قدره 43 تريليونا و300 مليار وون.كما سجل الميزان المالي الإداري، وهو المؤشر الذي يعكس الحالة الفعلية لمالية الدولة، عجزا كبيرا قدره 89 تريليونا و600 مليار وون.علاوة على ذلك، سجل الدين الحكومي المركزي رقما قياسيا بلغ ألفا و289 تريليون وون، بزيادة قدرها 148 تريليونا و300 مليار وون مقارنة بنهاية العام الأسبق.