المحكمة تبت اليوم في قضية مشاركة الوزير السابق لي سانغ مين في التمرد

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تصدر محكمة سيول المركزية في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، حكما في قضية مشاركة الوزير السابق للإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" في "الأحكام العرفية غير القانونية" التي أعلنها الرئيس السابق "يون صوك يول"، وتحديدا اتهامات تنفيذ أوامر بقطع الكهرباء والمياه عن المؤسسات الإعلامية.وسوف تعقد محكمة سيول المركزية جلسة النطق بالحكم في تهمة "أداء مهام حيوية في تمرد مسلح"، وسيتم بث مجريات الجلسة على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون.ويواجه "لي" أيضا تهمة تقديم شهادة زور أمام المحكمة الدستورية في فبراير الماضي خلال محاكمة عزل الرئيس "يون"، حيث ادعى أنه لم يتلقَّ أو ينقل أي أوامر تتعلق بقطع الإمدادات عن الهيئات الإعلامية.وكان فريق التحقيق الخاص قد طالب الشهر الماضي بتوقيع عقوبة السجن لمدة 15 عاما بحقه، مؤكدا أن دوره كان "مهما للغاية في خطة الانقلاب التي قادها الرئيس السابق يون".لكن ظل ينكر جميع التهم المنسوبة إليه، مدعيا أنه لم يتلقَّ أو ينقل أي تعليمات بقطع الإمدادات عن الصحافة.