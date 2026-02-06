الحكم على الوزير السابق لي سانغ مين بالسجن 7 سنوات لدوره في الأحكام العرفية

Photo : Seoul Central District Court

أصدرت محكمة سيول المركزية حكما اليوم الخميس، على وزير الإدارة العامة والأمن السابق "لي سانغ مين" بالسجن سبع سنوات، بعد إدانته بإصدار أوامر للسلطات بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام في الليلة التي أعلن فيها الرئيس السابق يون صوك يول الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.وأدانت المحكمة لي بلعب دور رئيسي في محاولة التمرد، ونقله أوامر من يون بقطع الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام التي انتقدت إدارته، إلى المسؤول آنذاك عن الوكالة الوطنية للإطفاء.لكن المحكمة برأته من تهمة إساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بهذه التعليمات.ويُعد هذا ثاني حكم قضائي تعتبر فيه المحكمة إعلان يون للأحكام العرفية تمرداً، بعد أن كانت قد حكمت من قبل على رئيس الوزراء السابق هان دوك سو بالسجن 23 عاماً لدوره في تلك القضية.وكان لي قد واجه لائحة اتهام في أغسطس بتهمة مساعدة يون في إعلان الأحكام العرفية بشكل غير قانوني، بصفته رئيس الوزارة المسؤولة عن إدارة الأحكام العرفية في زمن السلم. كما اتُهم أيضاً بالإدلاء بشهادة زور خلال محاكمة عزل يون، بعدما أنكر تلقيه تلك الأوامر أو إصدارها.وكان فريق التحقيقات الخاص الذي حقق في محاولة فرض الأحكام العرفية قد طالب بسجن لي لمدة 15 عاماً.