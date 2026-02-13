كوريا الجنوبية تقعد القمة الأولى مع دول آسيا الوسطى في سبتمبر

Photo : YONHAP News

ستعقد كوريا الجنوبية أول قمة لها مع 5 دول من آسيا الوسطى في سبتمبر القادم.وقال وزير الخارجية الكوري "جو هيون" أمس الخميس إن كوريا الجنوبية ستستضيف القمة الأولى مع دول آسيا الوسطى يومي 16 و17 سبتمبر القادم.وأدلى "جو" بهذه التصريحات خلال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية المكلفة بالقمة، حيث أوضح أن تلك القمة ستكون فرصة مهمة لتوسيع آفاق الدبلوماسية الوطنية من خلال إنجاح السياسة الشمالية الجديدة والمضي بها قدما.وأعرب "جو" عن أمله في أن تتمكن كوريا الجنوبية، من خلال استضافة القمة، من إرساء أساس للتعاون المتبادل، وأيضا لتنويع سلاسل التوريد مع دول آسيا الوسطى.وفي عام 2024، اتفقت كوريا الجنوبية مع 5 دول من آسيا الوسطى على عقد قمة، وهي كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان.