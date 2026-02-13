الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

مخابرات كوريا الجنوبية تقول إن كوريا الشمالية تجهّز ابنة كيم جونغ أون للخلافة

Write: 2026-02-13 10:58:16

مخابرات كوريا الجنوبية تقول إن كوريا الشمالية تجهّز ابنة كيم جونغ أون للخلافة

Photo : KBS News

قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية تجهز "كيم جو إيه" ابنة زعيمها "كيم جونغ أون"، لتصبح وريثة لسلطة والدها.
ونقل النائبان البرلمانيان "باك سون وان" و"لي سونغ كوان"، عضوا لجنة المخابرات، هذا التقييم عن وكالة المخابرات أمس الخميس بشأن وضع ابنة "كيم" في المرحلة الحالية، وذلك خلال جلسة مغلقة للجنة، حيث أوضحا أن الوكالة أشارت إلى أن "كيم" دخلت المرحلة الأولية من الإعداد، وأن معلومات حديثة تدل على أنها بدأت في إبداء آرائها بشأن سياسات الحكومة.
وقالت الوكالة إنها ستراقب عن كثب ما إذا كانت "كيم" ستحضر المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم والفعاليات ذات الصلة المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر، ومستوى البروتوكول الذي سيتم تطبيقه عليها.
وقالت وكالة المخابرات أيضا إن كوريا الشمالية ستعقد المؤتمر التاسع للحزب بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، لمدة 7 أيام تقريبا دون حضور وفود أجنبية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;