مخابرات كوريا الجنوبية تقول إن كوريا الشمالية تجهّز ابنة كيم جونغ أون للخلافة

Photo : KBS News

قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية تجهز "كيم جو إيه" ابنة زعيمها "كيم جونغ أون"، لتصبح وريثة لسلطة والدها.ونقل النائبان البرلمانيان "باك سون وان" و"لي سونغ كوان"، عضوا لجنة المخابرات، هذا التقييم عن وكالة المخابرات أمس الخميس بشأن وضع ابنة "كيم" في المرحلة الحالية، وذلك خلال جلسة مغلقة للجنة، حيث أوضحا أن الوكالة أشارت إلى أن "كيم" دخلت المرحلة الأولية من الإعداد، وأن معلومات حديثة تدل على أنها بدأت في إبداء آرائها بشأن سياسات الحكومة.وقالت الوكالة إنها ستراقب عن كثب ما إذا كانت "كيم" ستحضر المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم والفعاليات ذات الصلة المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر، ومستوى البروتوكول الذي سيتم تطبيقه عليها.وقالت وكالة المخابرات أيضا إن كوريا الشمالية ستعقد المؤتمر التاسع للحزب بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، لمدة 7 أيام تقريبا دون حضور وفود أجنبية.