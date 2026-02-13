الحكومة الكورية تحافظ على تقييمها للتعافي الاقتصادي للشهر الرابع على التواليالحكومة الكورية تحافظ على تقييمها للتعافي الاقتصادي للشهر الرابع على التوالي

Photo : KBS News

حافظت حكومة كوريا الجنوبية على تقييمها بأن الاقتصاد يشهد تعافيا للشهر الرابع على التوالي. وقدمت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التقييم في تقرير شهر فبراير الاقتصادي اليوم الجمعة، حيث قالت إن الاقتصاد يواصل تعافيه مدعوما بتحسن الطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك، وقوة الصادرات بقيادة أشباه الموصلات.وأضاف التقرير أن المؤشرات الرئيسية، التي ارتفعت في الربع الثالث من العام الماضي، خضعت لتصحيح مؤقت في أكتوبر بسبب تأثير الأساس، لكنها استأنفت اتجاه التعافي اعتبارا من نوفمبر.وارتفعت الصادرات بنسبة 33.9% في يناير مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بقوة صادرات أشباه الموصلات، في حين ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بنقطة واحدة مقارنة بالشهر الأسبق إلى 110.8 نقطة، مما يشير إلى تحسن التوقعات بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية.ومع ذلك، حذرت الوزارة من أن تدهور ظروف التجارة العالمية، بسبب الرسوم الجمركية في الاقتصادات الكبرى واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، قد يؤثر سلبا على التجارة والنمو.