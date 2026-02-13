وكالة موديز تحافظ على تصنيف كوريا الجنوبية الائتماني

Photo : YONHAP News

حافظت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية عند المستوى "ايه ايه 2"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقالت "موديز" في تقرير أصدرته أمس الخميس إن هذا التصنيف يعكس درجة عالية جدا من التنوع الاقتصادي والقدرة التنافسية لكوريا الجنوبية، فضلا عن الإدارة المؤسسية المستمرة للتحديات الرئيسية، موضحة أنها أخذت في الاعتبار القضايا الهيكلية الناجمة عن شيخوخة السكان وارتفاع الدَيْن الحكومي والمخاطر الجيوسياسية.يُذكر أن التصنيف "ايه ايه 2" هو ثالث أعلى تصنيف لدى الوكالة، بعد كل من "ايه ايه ايه"، و"ايه ايه 1".وتوقعت "موديز" أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بمعدل 1.8% هذا العام، مع استمرار زيادة صادرات أشباه الموصلات بسبب صعود الذكاء الاصطناعي عالميا وتعزيز الاستثمار في المرافق.