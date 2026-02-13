الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

السياسية

ارتفاع نسبة تأييد الرئيس الكوري إلى 63%

2026-02-13

ارتفاع نسبة تأييد الرئيس الكوري إلى 63%

Photo : YONHAP News

ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" بمقدار 5 نقاط مئوية لتصل إلى 63%.
وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" على 1003 من المواطنين الكوريين في جميع أنحاء البلاد بين يومي الثلاثاء والخميس، أعرب 63% من المشاركين في الاستطلاع عن آراء إيجابية بشأن طريقة تعامل الرئيس مع شؤون الدولة، بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بالأسبوع السابق.
وأعرب 26% عن عدم رضائهم عن "لي"، بانخفاض 3 نقاط مئوية، ورفض 11% الإجابة.
ومن بين المؤيدين، أشار 16% إلى تعامل "لي" مع الاقتصاد والقضايا المعيشية، وأشار 11% إلى سياسة العقارات، و10% الشؤون الخارجية.
وفيما يتعلق بمعدلات تأييد الأحزاب السياسية، سجل الحزب الديمقراطي الحاكم نسبة تأييد بلغت 44%، بزيادة 3 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق؛ بينما بلغت نسبة تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 22%، بانخفاض 3 نقاط مئوية.
ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ 3.1 نقاط مئوية.

