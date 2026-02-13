كوريا الجنوبية تبلغ عن 3 حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية

Photo : YONHAP News

أبلغت كوريا الجنوبية عن 3 حالات إصابة جديدة بمرض حمى الخنازير الأفريقية في المناطق الوسطى والجنوبية.وقال المقر المركزي لمكافحة المرض الحيواني اليوم الجمعة إن الحالات الثلاث الجديدة تم الإبلاغ عنها في مزارع للخنازير في "جونغ أوب" بمقاطعة شمال "جولا" و"غيم تشون" بمقاطعة شمال "كيونغ سان" و"هونغ سونغ" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية المبلغ عنها هذا العام إلى 14 حالة.وأرسلت السلطات فرق الطوارئ ومتخصصي الأوبئة إلى المزارع، وحظرت دخول المزارع على الناس والماشية والمركبات.وسيتم إعدام جميع الخنازير في المزارع المصابة وفقا لإرشادات الإجراءات الطارئة لمرض حمى الخنازير الأفريقية.كما صدر أمر بوقف العمل لمدة 48 ساعة للعاملين في مجال تربية الماشية والمركبات في مزارع الخنازير والمسالخ ومصانع الأعلاف في حوالي 20 بلدة ومدينة في مقاطعات "جولا" و"تشونغ تشُنغ" و"كيونغ سانغ".