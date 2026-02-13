إيران تعرب عن الاستعداد لتقديم تنازلات إذا ناقشت واشنطن رفع العقوبات

Photo : KBS News

أعربت الحكومة الإيرانية عن استعدادها للنظر في تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد لمناقشة رفع العقوبات عنها.وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني "مجيد تخت روانجي" في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوم الجمعة الماضي، أن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لإثبات رغبتها في التوصل لى اتفاق، وأضاف أنه إذا كانت الولايات المتحدة صادقة فسوف يمكن الوصول إلى اتفاق.وأشار "روانجي" إلى عرض طهران بتخفيف اليورانيوم المخصب بنسبة 60% كدليل على استعدادها للتسوية.وقال إن إيران مستعدة لمناقشة هذا الملف وقضايا أخرى تتعلق ببرنامجها النووي، إذا كانت واشنطن مستعدة لمناقشة رفع العقوبات، لكنه لم يوضح ما إذا كان يقصد رفع العقوبات كلها أم جزء منها فقط.وفيما يتعلق بما إذا كانت إيران ستوافق على شحن مخزونها الذي يزيد عن 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، كما فعلت في اتفاق عام 2015، قال "روانجي" من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث خلال عملية التفاوض.