الرئيس لي ينتقد علنا موقف الحزب المعارض من مشاكل سوق العقارات

Photo : KBS News

وجّه الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" انتقادات علنية إلى موقف رئيس حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "جانغ دونغ هيوك" بسبب مطالبة الحزب بالإبقاء على المعاملة التفضيلية لأصحاب المنازل المتعددة.جاء ذلك في منشور كتبه الرئيس لي في وقت مبكر من صباح اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال موجها كلامه إلى "جانغ"، إنه إن كان في موقعه كرئيس للدولة، فسوف ينبغي عليه تنظيم ملكية المنازل المتعددة، وليس حمايتها والحفاظ على المزايا المالية والضريبية القائمة لأصحاب المنازل المتعددة.وأضاف الرئيس لي أنه ليس من المنطق السليم أن يمتلك عدد قليل من الناس منازل متعددة لأغراض استثمارية، مما يتسبب في انتشار المضاربات العقارية نتيجة لتركز العقارات في منطقة سيول الكبرى على قطع أراضٍ صغيرة.وأكد على أن هدف السياسات الحكومية في القطاع العقاري هو تنظيم ملكية المنازل المتعددة لتوفير الاستقرار السكني للمشردين والشباب، وكبح جماح المضاربات العقارية التي تدمر البلاد.وأعرب الرئيس عن الأسف لإغفال حزب قوة الشعب لعدم عدالة المعاملة التفضيلية لأصحاب المنازل المتعددة.