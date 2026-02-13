الثقافية كوريا تشهد فعاليات ثقافية للترويج لتلال غايا المدرجة على قائمة اليونسكو

ستُقام سلسلة من المعارض والعروض والبرامج التعليمية التفاعلية في كوريا الجنوبية خلال شهريْ أغسطس وسبتمبر للترويج للقيمة التاريخية والثقافية لتلال "غايا" التي تم إدراجها على قائمة اليونسكو.

وسوف تقوم مؤسسة متخصصة بالتعاون مع هيئة التراث الكوري، بضخ مبلغ 2.9 مليار وون، أي ما يعادل مليوني دولار أمريكي تقريبا، من ميزانيات الحكومة المركزية والمحلية لاستضافة هذه الفعاليات التي ستقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 10 سبتمبر. وسوف تُقام الفعاليات في تلال غايا، التي تضم سبعة تلال دفن تعود إلى اتحاد غايا الكوري القديم، في الفترة من القرن الأول إلى القرن السادس الميلادي.

وتقع هذه التلال في كيم هيه، وهامان، وكو سونغ، وهاب تشون، وتشانغ نيونغ في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، وكو ريونغ في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، ونام وان في مقاطعة شمال جولا.

وسوف يتم الإعلان عن تعيين المدير العام لحفل الافتتاح والفعاليات الأخرى بحلول يوم 25 فبراير.

يذكر أن هيئة التراث الكوري تُقيم هذه الفعاليات سنويا للترويج لمواقع التراث الوطني المُدرجة على قائمة اليونسكو، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتركز فيها الاهتمام على تلال غايا، التي أُضيفت إلى القائمة في عام 2023.

