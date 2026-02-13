الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

رئيسة الوزراء اليابانية مستعدة للقاء زعيم كوريا الشمالية لحل قضية المختطفين

Write: 2026-02-17 13:29:30Update: 2026-02-17 13:30:36

رئيسة الوزراء اليابانية مستعدة للقاء زعيم كوريا الشمالية لحل قضية المختطفين

Photo : YONHAP News

أعربت رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" مجددا عن استعدادها لعقد مباحثات مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" من أجل تأمين عودة المواطنين اليابانيين الذين كانت كوريا الشمالية قد اختطفتهم.
وخلال لقاء جمعها بعائلات الضحايا في مقر إقامتها الرسمي أمس، قالت تاكايتشي إن حل قضية المختطفين هو مهمة ذات أولوية بالنسبة لها، معربة عن عزمها الالتقاء بزعيم كوريا الشمالية في قمة ثنائية لرسم مستقبل تنعم فيه اليابان وكوريا الشمالية بالازدهار والسلام معا.
وأضافت أنها تريد تحقيق اختراق في هذا الملف بكل الوسائل المتاحة وتحويل الجهود إلى نتائج ملموسة.
يُذكر أن تاكايتشي كانت قد أعربت عن هذه الخطة من قبل في نوفمبر الماضي، ولكن لم يتم تحقيق أي نتائج ملموسة حتى الآن.
وفي هذا السياق، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني " مينورو كيهارا" في مؤتمر صحفي أمس على أن قضية المختطفين هي أولوية قصوى لحكومة تاكايتشي، مشيرا إلى أن طوكيو قدمت طلبات متكررة لكوريا الشمالية عبر قنوات اتصال متنوعة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;