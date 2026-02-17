ازدحام مروري خانق باتجاه سيول في عطلة عيد رأس السنة القمرية

Photo : YONHAP News

تفاقم الازدحام المروري على الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة الكورية سيول اليوم الثلاثاء، الموافق لعيد رأس السنة القمرية، سولال.وقالت مؤسسة الطرق السريعة الكورية إنه اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا، سيستغرق السفر من بوسان إلى سيول 9 ساعات و40 دقيقة، ومن كوانغ جو 8 ساعات و40 دقيقة، ومن ديجون 4 ساعات و30 دقيقة، ومن كانغ ننغ 5 ساعات و40 دقيقة.ومن المتوقع أن يبلغ الازدحام ذروته بين الساعة الثالثة والرابعة عصرا، ثم يخف بعد الساعة الثالثة من فجر الغد.في غضون ذلك، ستشهد حركة المرور المتجهة خارج سيول ذروة ازدحامها في حوالي الساعة الواحدة ظهرا. ومن المتوقع أن تتحسن حالة الطرق في ذلك الاتجاه في حوالي الساعة التاسعة مساء. وحتى الساعة الواحدة ظهرا، ستستغرق الرحلة من سيول إلى بوسان 6 ساعات و20 دقيقة، ومن كوانغ جو 4 ساعات و30 دقيقة، ومن ديجون 3 ساعات، ومن كانغ ننغ 3 ساعات.وتُقدّر مؤسسة الطرق السريعة الكورية أن حوالي 6.15 مليون مركبة ستستخدم الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، متوقعة أن يشهد هذا اليوم ذروة حركة المرور خلال فترة العطلة.