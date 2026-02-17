كوريا الشمالية تبني منازل لعائلات الجنود الذين قُتلوا في روسيا

Photo : YONHAP News

بنت كوريا الشمالية منازل في حي سكني جديد في بيونغ يانغ لعائلات الجنود الذين قُتلوا خلال انتشارهم في روسيا لدعم الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أمس الاثنين، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حضر، وبرفقته ابنته جو ايه، حفلا أقيم يوم الأحد بمناسبة اكتمال شارع "سيه بيول" في حي "هوا سونغ" بمدينة بيونغ يانغ، حيث قال إن إنجاز هذا المشروع يجسد قوة كوريا الشمالية ويرمز إلى عظمة شعبها، واصفا الشارع الجديد بأنه مصدر فخر واعتزاز.وأكد كيم أيضا أن الحزب الحاكم والحكومة سيضمنان لأسر الضحايا حياة كريمة ومعاملة تفضيلية من الدولة واهتماما من المجتمع. وانحنى كيم أمام أفراد الأسر الثكلى في أثناء تسليم سندات ملكية المنازل الجديدة، كما زار بعض الأسر التي فقدت أحباءها في الحرب الروسية الأوكرانية.ويُنظر إلى كيم، الذي أعلن عن مشروع الإسكان في أغسطس الماضي، على أنه يسعى إلى إضفاء شرعية على نشر القوات وحشد الدعم الشعبي قبل مؤتمر حزب العمال الحاكم المتوقع عقده في وقت لاحق من هذا الشهر.