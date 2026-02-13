الحكومة الكورية تخطط لبدء تشغيل طريق الملاحة القطبي في سبتمبر

Photo : YONHAP News

كشفت وزارة المحيطات ومصائد الأسماك الكورية عن خطة لتسيير سفينة حاويات بسعة 3 آلاف وحدة نمطية من ميناء بوسان إلى ميناء روتردام في هولندا عبر القطب الشمالي.جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الكورية عن نيتها بدء التشغيل التجريبي لطريق الملاحة القطبي في سبتمبر، بينما برزت قضية التعامل مع العقوبات الدولية المفروضة على روسيا كمتغير حاسم في نجاح هذا المشروع نظرا لضرورة المرور عبر المياه الروسية. وتستعد الحكومة الكورية لإجراء مشاورات مع السلطات الروسية خلال النصف الأول من هذا العام في ظل بيئة العقوبات الدولية المشددة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.قال سفير روسيا لدى كوريا الجنوبية "غيورغي زينوفييف" في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية الحكومية "ريا نوفوستي" مؤخرا، إن خطط كوريا الجنوبية لتطوير طريق الملاحة القطبي تتضمن بالضرورة قضايا الملاحة والسلامة البحرية في المنطقة القطبية الروسية، مؤكدا أنه لا يمكن تنفيذ هذه الخطط دون التعاون مع روسيا. وأكد أن الجانب الروسي مستعد لإجراء حوار بناء بشأن طريق الملاحة القطبي، لكن بدء هذا الحوار يعتمد على مدى واقعية طموحات كوريا الجنوبية في تطوير هذا الطريق.وتدرس الحكومة الكورية بعناية أساليب وتوقيت التشغيل لضمان عدم حدوث أي انتهاكات محتملة للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا خلال هذه العملية.