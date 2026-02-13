تضاعف حيازة الأجانب للأسهم الكورية

Photo : YONHAP News

تضافعت كمية أسهم الشركات الكورية المدرجة في البورصة، والتي يمتلكها مستثمرون أجانب خلال فترة عام، وذلك على خلفية ظهور علامات تدل على ازدهار سوق الأسهم الكورية خلال العام الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية الكورية أن قيمة الأسهم الكورية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب بلغت 1326.8 تريليون وون حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 96.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حصة الأسهم المملوكة للأجانب من إجمالي قيمة سوق الأسهم الكورية من 27% إلى 30.8%.وأشار التقرير إلى أن حيازات المستثمرين الأمريكيين لأسهم الشركات الكورية المدرجة في البورصة بلغت في العام الماضي 546 تريليون وون، بزيادة نسبتها 100.6% مقارنة بالعام الأسبق، كما ارتفعت حصة المستثمرين الأمريكيين من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم الكورية بنسبة 0.8% لتصل إلى 41.2%، وتلاهم المستثمرون من بريطانيا وسنغافوره ولوكسمبورغ وآيرلندا وأستراليا.